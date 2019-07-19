Радикала Рыбалку уличили в грязной дискредитации оппонентов по 107-му округу

Народный депутат от РПЛ и кандидат в нардепы по 107-му округу Сергей Рыбалка всерьез разнервничался. Еще несколько дней назад он был уверен в своей победе, о чем громко заявлял с экранов местного телевидения, во время встреч с избирателями. По поводу и без. Но сегодня «самый рейтинговый» понял, что сдает позиции. И взялся уничтожать агитационные плакаты оппонентов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Лисичанского городского совета, кандидат в народные депутаты по 107-му округу Виталий Шведов.

«Час назад машины с днепровскими номерами начали уничтожать мои агитационные плакаты. Это, судя по всему, „самый рейтинговый“ нервничает. Господин Рыбалка сильно всех убеждал в своей порядочности и чистоте кампании, при этом вчера в Попасной противодействовал нашим распространителям, а сегодня режут наши плакаты», — пишет он.

Жители Лисичанска действиями Рыбалки возмущены.

«Ганьба зелётным ВАРЯГАМ», — комментирует пост Шведова пользователь Facebook с никнеймом «Евгений Евгений».

«Геть чужинцев», — добавила Татьяна Крищенко.

Луганчане также отмечают, что не верят кандидату — «парашютисту» Рыбалке и не станут голосовать за него на выборах.

«Надоел уже этот РЫБАК. Надо ему как-то объяснить, что Лисичанск уже не КЛЮЁТ на туфту и гастролеров. Приехало сюда за голосами. Не село, не впало, здрасьте — подавай нам депутатское кресло! Работать было нужно для ЛЮДЕЙ и Лисичанска», — пишет Игорь Рыжко.

«И у нас в Пролетарске Рыбалко наклеили сверху... При чем люди не видят реальности, мы живем в период „олигархата“, но не станет никто свои деньги прост так пускать на ветер, потом, будучи во власти три шкуры сдерет....», — уверенна Неля Павленко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Рыбалку кандидатом в народные депутаты по 107-му округу 21 июня.

Жители города сразу же cтали в оппозицию к кандидату. Об этом, в частности, свидетельствуют комментарии луганчан на странице Рыбалки в Facebook. Жители Лисичанска называют Рыбалку «парашютистом» и уверенны, что после выборов он забудет о проблемах города.

Также напомним, что Рыбалке уже было предоставлено право отстаивать интересы украинского народа в стенах ВР — 27 ноября 2014 года, в составе Радикальной партии. Но политик 4,5 года работал в ВР крайне безответственно, за что 10 июня 2019 года был лишен права идти на досрочные выборы в Раду под флагом радикалов.

Он систематично прогуливал заседания ВР, не голосовал за важные социальные законопроекты, а в 2018 году нардеп вошел в десятку наиболее безответственных политиков РПЛ.

А, по данным СМИ, компании семейного бизнеса Рыбалки сегодня фигурируют в десятках уголовных дел ГПУ, НАБУ и СБУ. Силовики расследует факты уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства, отмывание средств через оффшоры, а также торговлю с террористами компании его отца Виктора Рыбалки — ООО «Снэк групп». По одному уголовному эпизоду «террористического» производства суд вынес обвинительный приговор топ-менеджеру Рыбалок — Юрию Джабраилову.