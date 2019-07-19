Войти
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
официально
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается
дружба народов
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Радикала Рыбалку уличили в грязной дискредитации оппонентов по 107-му округу

547
Радикала Рыбалку уличили в грязной дискредитации оппонентов по 107-му округу

Народный депутат от РПЛ и кандидат в нардепы по 107-му округу Сергей Рыбалка всерьез разнервничался. Еще несколько дней назад он был уверен в своей победе, о чем громко заявлял с экранов местного телевидения, во время встреч с избирателями. По поводу и без. Но сегодня «самый рейтинговый» понял, что сдает позиции. И взялся уничтожать агитационные плакаты оппонентов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Лисичанского городского совета, кандидат в народные депутаты по 107-му округу Виталий Шведов.

«Час назад машины с днепровскими номерами начали уничтожать мои агитационные плакаты. Это, судя по всему, „самый рейтинговый“ нервничает. Господин Рыбалка сильно всех убеждал в своей порядочности и чистоте кампании, при этом вчера в Попасной противодействовал нашим распространителям, а сегодня режут наши плакаты», — пишет он.

Жители Лисичанска действиями Рыбалки возмущены.

«Ганьба зелётным ВАРЯГАМ», — комментирует пост Шведова пользователь Facebook с никнеймом «Евгений Евгений».

«Геть чужинцев», — добавила Татьяна Крищенко.

Луганчане также отмечают, что не верят кандидату — «парашютисту» Рыбалке и не станут голосовать за него на выборах.

«Надоел уже этот РЫБАК. Надо ему как-то объяснить, что Лисичанск уже не КЛЮЁТ на туфту и гастролеров. Приехало сюда за голосами. Не село, не впало, здрасьте — подавай нам депутатское кресло! Работать было нужно для ЛЮДЕЙ и Лисичанска», — пишет Игорь Рыжко.

«И у нас в Пролетарске Рыбалко наклеили сверху... При чем люди не видят реальности, мы живем в период „олигархата“, но не станет никто свои деньги прост так пускать на ветер, потом, будучи во власти три шкуры сдерет....», — уверенна Неля Павленко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Рыбалку кандидатом в народные депутаты по 107-му округу 21 июня.

Жители города сразу же cтали в оппозицию к кандидату. Об этом, в частности, свидетельствуют комментарии луганчан на странице Рыбалки в Facebook. Жители Лисичанска называют Рыбалку «парашютистом» и уверенны, что после выборов он забудет о проблемах города.

Также напомним, что Рыбалке уже было предоставлено право отстаивать интересы украинского народа в стенах ВР — 27 ноября 2014 года, в составе Радикальной партии. Но политик 4,5 года работал в ВР крайне безответственно, за что 10 июня 2019 года был лишен права идти на досрочные выборы в Раду под флагом радикалов.

Читайте также: Бывшему мэру Ирпеня Карплюку, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

Он систематично прогуливал заседания ВР, не голосовал за важные социальные законопроекты, а в 2018 году нардеп вошел в десятку наиболее безответственных политиков РПЛ.

А, по данным СМИ, компании семейного бизнеса Рыбалки сегодня фигурируют в десятках уголовных дел ГПУ, НАБУ и СБУ. Силовики расследует факты уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства, отмывание средств через оффшоры, а также торговлю с террористами компании его отца Виктора Рыбалки — ООО «Снэк групп». По одному уголовному эпизоду «террористического» производства суд вынес обвинительный приговор топ-менеджеру Рыбалок — Юрию Джабраилову.

досрочные выборы, Сергей Рыбалка
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 июля 2019
Четверг, 18 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016