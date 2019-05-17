Франция установила мировой рекорд по посещаемости туристами

Посещаемость Франции туристами в 2018 году достигла рекордного мирового показателя в 89,4 млн иностранцев. Об этом говорится в докладе комитета по туризму под председательством премьер-министра Эдуарда Филипа.
«Франция остается по результатам 2018 года на первом месте в мире по посещаемости иностранными туристами», — резюмировал комитет, добавив, что расходы посетивших Францию в прошлом году туристов увеличились в годовом выражении на 5 п.п. и превысили €56 млрд, что также является новым рекордом.
Туристический поток в целом увеличился на 3 п.п. по сравнению с 2017 годом. Больше всего Францией стали интересоваться жители Азии: их в 2018 году приехало в европейскую страну на 7,4% больше, чем годом ранее. Тем не менее большая часть туристического потока шла во Францию из других европейских стран — это 79%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016