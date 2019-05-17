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Одиозный первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

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Одиозный первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку, сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

«Первый заместитель главы СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда достойные уходят от руководства государством в такое трудное для Украины время», — написал Антоняк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Напомним, что ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

«Схемы» опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

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14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами. Однако дело было закрыто после того, как 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

13 мая в ЦПК рассказали, что президент Петр Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника.

Павел Демчина
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Пятница, 17 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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