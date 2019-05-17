Одиозный первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку, сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

«Первый заместитель главы СБ Украины, генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Печально, когда достойные уходят от руководства государством в такое трудное для Украины время», — написал Антоняк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Напомним, что ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

«Схемы» опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами. Однако дело было закрыто после того, как 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

13 мая в ЦПК рассказали, что президент Петр Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника.