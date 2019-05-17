Google предсказал победителей Евровидения

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса «Евровидение» на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
«Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран», — говорится в сообщении.
Наибольшую популярность у интернет-пользователей вызывает представитель Франции Билал Ассани, на втором месте — неординарная группа Hatari из Исландии. Замыкает тройку лидеров Google-поиска певец Сергей Лазарев из России.
Также ажиотаж у пользователей вызывают участники Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции.
«В 2017 году система подсчета баллов Google верно предсказала победителя конкурса, а в 2018 первое место на „Евровидении“ занял один из фаворитов интернет-аудитории», — сообщили в пресс-службе компании.
Финал «Евровидения» пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве.
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