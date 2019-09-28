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Зеленский уволил «в запас» бывшего первого замглавы СБУ Демчину

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Зеленский уволил «в запас» бывшего первого замглавы СБУ Демчину

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину в запас СБУ с правом ношения военной формы.

«Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе № 719/2019 от 28 сентября.

Напомним, что 18 мая на сайте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ об увольнении Демчины с должности первого заместителя председателя СБУ — начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

О причинах увольнения не сообщалось.

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

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В марте 2017 года «Слідство.Інфо» сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.

«Схемы» также опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

СБУ, Павел Демчина
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