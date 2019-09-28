Зеленский уволил «в запас» бывшего первого замглавы СБУ Демчину

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину в запас СБУ с правом ношения военной формы.
«Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе № 719/2019 от 28 сентября.
Напомним, что 18 мая на сайте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ об увольнении Демчины с должности первого заместителя председателя СБУ — начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
О причинах увольнения не сообщалось.
Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
В марте 2017 года «Слідство.Інфо» сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
«Схемы» также опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
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