Бывший президент Армении Кочарян вышел на свободу

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Кочарян уже покинул здание Службы национальной безопасности (СНБ), в изоляторе которого проходил его арест. Об этом сообщил журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

«Да, господин Кочарян уже на свободе», — подчеркнул он.

В свою очередь в прокуратуре уже заявили, что обжалуют данное решение суда.

Роберт Кочарян был арестован в июле прошлого года. В вину экс-президенту вменили разгон акций протеста после выборов в 2008 году. Тогда в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по меньшей мере десять человек. Тем не менее в августе 2018 года апелляционный суд постановил, что как бывший глава государства он обладает иммунитетом.

Однако уже осенью прошлого года материалы дела были направлены на доработку по требованию местной прокуратуры. В декабре 2018 года Кочаряна повторно задержали, суд после этого дал разрешение на его арест.