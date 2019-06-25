Суд в Армении постановил снова арестовать бывшего президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении постановил отменить решение об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и постановил вновь поместить его под стражу
"Апелляционный суд принял решение удовлетворить жалобу генпрокуратуры, отправить уголовное дело в тот же суд на новое следствие", - говорится в решении. Кроме того "в отношении Роберта Кочаряна избрать меру пресечения в виде ареста и отменить решение о поручительстве".
Напомним, что экс-президент вышел на свободу в мае. Суд общей юрисдикции Еревана изменил тогда меру ему и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Роберт Кочарян был арестован в июле прошлого года. В вину экс-президенту вменили разгон акций протеста после выборов в 2008 году. Тогда в результате столкновений демонстрантов с силовиками погибли по меньшей мере десять человек.
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