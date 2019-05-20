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Порошенко хочет принять участие в следующих президентских выборах

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Порошенко хочет принять участие в следующих президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко гордится пятью годами своей работы и намерен принять участие в следующих выборах главы государства. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

«Да, я останусь в политике и охотно помогу новому президенту советом, если он будет в нем нуждаться, — сказал Порошенко. — И да, я буду искать возможность для того, чтобы принять участие в следующих президентских выборах». По его словам, это связано не с тем, что он хочет остаться у власти, но с желанием не допустить потери достигнутого за годы его нахождения на посту главы государства.

«Я горд пятью годами своего президентства», — утверждал Порошенко. Он отметил, что не считает проигранные президентские выборы поражением. Порошенко полагает, что самым большим достижением за последние пять лет стало «усиление стабильности и сопротивляемости украинского общества». Кроме того, в достижения он записал создание «боеспособной украинской армии», «независимость православной церкви» и «защиту украинского языка».

Неудачей бывший президент назвал продолжающийся конфликт на Донбассе, однако ответственность за это возложил на Россию.

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«Я уверен, что европейская солидарность с Украиной будет продолжаться, если Украина сама не будет делать ошибок. Поэтому важно, чтобы новый президент осознавал ответственность и придерживался принципов, которые мы выработали за последние пять лет», — считает Порошенко. Он высказался за то, чтобы вступивший сегодня в должность президента Владимир Зеленский продолжил прежний курс.

Петр Порошенко
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Комментарии (1)
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володомир Бобик
володомир Бобик 42 минуты назад

Як пенсіонер хочу ще раз не допустити цю мерзоту до керма ЗАДОВБАЛИ

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Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
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политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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