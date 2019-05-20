Порошенко хочет принять участие в следующих президентских выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко гордится пятью годами своей работы и намерен принять участие в следующих выборах главы государства. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

«Да, я останусь в политике и охотно помогу новому президенту советом, если он будет в нем нуждаться, — сказал Порошенко. — И да, я буду искать возможность для того, чтобы принять участие в следующих президентских выборах». По его словам, это связано не с тем, что он хочет остаться у власти, но с желанием не допустить потери достигнутого за годы его нахождения на посту главы государства.

«Я горд пятью годами своего президентства», — утверждал Порошенко. Он отметил, что не считает проигранные президентские выборы поражением. Порошенко полагает, что самым большим достижением за последние пять лет стало «усиление стабильности и сопротивляемости украинского общества». Кроме того, в достижения он записал создание «боеспособной украинской армии», «независимость православной церкви» и «защиту украинского языка».

Неудачей бывший президент назвал продолжающийся конфликт на Донбассе, однако ответственность за это возложил на Россию.

«Я уверен, что европейская солидарность с Украиной будет продолжаться, если Украина сама не будет делать ошибок. Поэтому важно, чтобы новый президент осознавал ответственность и придерживался принципов, которые мы выработали за последние пять лет», — считает Порошенко. Он высказался за то, чтобы вступивший сегодня в должность президента Владимир Зеленский продолжил прежний курс.