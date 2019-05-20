В ЦИК рассказали, что никакой суд не сможет остановить досрочные выборы

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, отмечает секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.
«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (указ президента о роспуске Верховной Рады — Ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала Барнацкая журналистам после инаугурации президента Украины в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
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