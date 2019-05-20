Против Порошенко подали первое заявление о совершении преступления

В Государственное бюро расследований подали первое заявление о преступлении, совершенном бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом на своей странице в Telegramm сообщил юрист Андрей Портнов.
«Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий», — написал он.
Как отметил Портнов, этим действием его команда юристов приобрела ряд процессуальных прав, которые использует в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней.
«Будем публично информировать», — пообещал он, дав ссылку на текст поданного заявления.
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