Против Порошенко подали первое заявление о совершении преступления

В Государственное бюро расследований подали первое заявление о преступлении, совершенном бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом на своей странице в Telegramm сообщил юрист Андрей Портнов.

«Друзья, сегодня Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий», — написал он.

Как отметил Портнов, этим действием его команда юристов приобрела ряд процессуальных прав, которые использует в зависимости от официальной реакции этого органа в течение нескольких дней.

«Будем публично информировать», — пообещал он, дав ссылку на текст поданного заявления.