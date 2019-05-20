Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского. Видео того, как Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь на франкфуртский рейс, оказалось в распоряжении «Страны». Глава Минздрава, известная своими многочисленными советами в соцсети Facebook, на видео все время смотрит в свой смартфон.

Напомним, что ранее Супрун отказалась уходить с поста главы Минздрава Украины. Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду. Также Супрун добавила, что готова и дальше проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.