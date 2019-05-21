Порошенко переехал в «прозрачный» офис возле Киево-Печерской лавры

Петр Порошенко, сложивший полномочия президента Украины после вступления в эту должность Владимира Зеленского, переехал из здания АП на улице Банковой в офис партии «БПП Солидарность» в Киеве. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Переехал в прозрачный офис», — написал Порошенко в своих аккаунтах в соцсетях в понедельник вечером.

«Открытый офис» БПП расположен на улице Лаврской вблизи Киево-Печерской лавры. Внутренние стены в здании сделаны из прозрачного стекла, что и отражено в его названии.

Офис, по планам создателей, предназначен для «формирования новой политической культуры и реализации качественных реформ на всех уровнях».