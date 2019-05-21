Зеленский попросил ЕС усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсудил санкционную политику ЕС в отношении России, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский назвал окончание войны на Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.

«Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться», — сказал Зеленский и добавил, что это жизненно важно для страны и людей, «которых мы теряем на Донбассе».

Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую помощь Еврокомиссии в переговорах между Украиной, ЕС и Россией по договору на транзит российского газа. «Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода «Северный поток-2», — добавил президент.

Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие агрессии Кремля на Донбассе, перспективы деоккупации Крыма, а также переговоры о договоре на транзит.