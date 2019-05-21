Зеленский встретится со спикером ВР и лидерами фракций

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, в 10.00 проведет встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Во вторник, 21 мая, в 10.00 президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп», — говорится в сообщении.

После окончанию встречи на площади перед Администрацией Президента состоится брифинг для представителей средств массовой информации, добавили в пресс-службе.

Напомним что президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи 20 мая объявил о роспуске Верховной Рады.