В Украине начали торговать американскими казначейскими облигациями

Во вторник, 21 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

В частности, была заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.

Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен.

«Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины», — говорится в сообщении.

Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в Биржевой список ПФТС 17 мая.

Это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал — 100 долларов, а доходность — 2,375%.

Напомним, что в марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине.