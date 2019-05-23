Зеленский хочет, чтобы в армии осталось «поменьше советского»

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что с назначением нового начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в армии «каждый день будет оставаться меньше советского» и будут внедряться западные стандарты. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии каждый день будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты», — отметил Зеленский.

По его словам, Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

Напомним, что 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба — главнокомандующим ВСУ.

Руслан Хомчак — генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования «Юг».