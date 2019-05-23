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В новую Раду могут пройти всего четыре-пять партий, – опрос

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В новую Раду могут пройти всего четыре-пять партий, – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по пятипроцентному барьеру могли бы пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Блок Петра Порошенко «Солидарность», ВО «Батькивщина», свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг данным, партию «Слуга народа» готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 8,3%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» — 7,3%, ВО «Батькивщина» — 7,1%.

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко набрала бы 4,2%, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 3,2%.

Среди, кто определился с выбором (1 тыс 591 респондент), за партию «Слуга народа» проголосовали бы 39,9% из всех опрошенных, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,2%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» набирает 9,9%, ВО «Батькивщина» — 9,6%, партия «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,7%. Высокие шансы преодолеть проходной барьер и у партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, за которую проголосовали бы 4,3% определившихся с выборов.

За партию «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» проголосовали бы 3,2% определившихся с выбором, за партию Святослава Вакарчука — 3%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 2,8%. Объединение «Самопомич» поддержали бы 2%, Всеукраинское объединение «Свобода» −1,9%, партию Владимира Гройсмана — 1,4%, «Гражданскую платформу Надежды Савченко» — 1,2%, Аграрную партию — 1,1%. Остальные партии не готовы поддержать более 0,5% опрошенных.

У партии «Слуга народа» наибольшая поддержка на юге страны (58,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на востоке страны, ниже на Донбассе и самая низкая на западе Украины (29,9%).

Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 37,7% определившихся респондентов на Донбассе и 22,1% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. «Блок Петра Порошенко «Солидарность», напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,7%) и в центре (11,9%) страны, и значительно ниже в других регионах.

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У ВО «Батькивщина» относительно равномерная поддержка (8,4-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса, где за нее проголосовали бы менее 1% определившихся с выбором. У партии «Сила и честь» наибольшая поддержка в центре страны (8,2%), значительно ниже на востоке, в остальных регионах она в пределах 2,3-2,8%.

«Гражданскую позицию» с большим отрывом поддерживают на западе Украины (12,3%), в остальных регионах менее 4%, на Донбассе отмечается нулевая поддержка политсилы.

досрочные выборы, опрос
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