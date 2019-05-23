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Зеленский выступил на iForum 2019, высмеяв украинских чиновников

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Зеленский выступил на iForum 2019, высмеяв украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские чиновники и политики оторваны от современных инновационных технологий. Об этом сказал он сказал во время выступления на украинском форуме интернет-деятелей «iForum 2019», передает УП.

«Говоря об инновациях, говоря о политике... в принципе, чиновники, политики и инновации это совершенно два разных мира. Есть ощущение, что мы живем на разных планетах — люди с инновациями и политики », - сказал Зеленский.

«Как правило, чиновники используют четыре слова — инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они говорят, „мы все сказали, и надо что-то менять“. Я просто скажу как человек, я лично ничего не могу изменить в плане инновации в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе», — добавил президент.

Зеленский также показал видео испытания роботов американской инженерной компании Boston Dynamics, после чего предложил посмотреть на украинских чиновников.

На экране появилось изображение с нардепом Олегом Ляшко.

Зрители в зале засмеялись.

После этого Зеленский показал слайд с новостью «Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению» и сказал, что такие «чиновники могут к такому привести».

«У нас много проблем, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести к тому, что правительство может идти в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры — то, что у нас есть — можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики — надо идти к дронам. Что нам мешает? Такое ощущение, что люди, которые нам мешают их надо назвать „что“», — сказал Зеленский.

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«Я уверен, что вы творите каждый день большие вещи, но наши чиновники и политики совершенно этим не пользуются. Не хочу на них наговаривать, вы и так все знаете. Но. Что такое инновации вообще в этой узкопрофильной политической факинг отрасли» — спрашивал Зеленский.

По его словам, инновации делают все процессы прозрачными и эффективными, тем самым лишая нечистых на руку чиновников средств к существованию.

инновации, Владимир Зеленский
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