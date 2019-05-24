Увлечение Трампа гольфом стоило американским налогоплательщикам в $100 млн

Увлечение Дональда Трампа гольфом за время его президентства обошлось американским налогоплательщикам более чем в $100 млн. Такие данные приводит интернет-издание The Huffington Post, подсчитавшее средства, затраченные из госбюджета США на отдых главы Белого дома на гольф-полях.

По данным издания, в общей сложности на поездки Трампа в свою резиденцию Мар-а-Лаго и его гольф-клуб в штате Флорида ушло $81 млн. Летом глава Белого дома чаще посещал принадлежащий его гольф клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Игра президента на этом поле обошлась бюджету в $17 млн. Кроме того, в 2018 году Трамп ездил играть в свой гольф-клуб в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), на что из средств налогоплательщиков был потрачен $1 млн. Еще в $3 млн обошлись госказне выходные Трампа в гольф-клубе в Шотландии, проведенные президентом в ходе его прошлогоднего визита в Великобританию.

Также The Huffington Post подсчитало, что за восемь лет президентства предшественника Трампа, Барака Обамы, на его «выходные поездки» и отпуск было потрачено $97 млн.

Глава Белого дома является большим поклонником гольфа и владеет 16 гольф-клубами в США и за пределами страны. Согласно подсчетам американских журналистов, Трамп за время своего президентства сыграл около 140 партий в гольф, причем большую часть — на собственных площадках. В январе он посетовал на то, что из-за временной приостановки работы федерального правительства ему не удалось провести рождественские праздники и Новый год в Мар-а-Лаго с семьей и поиграть там в гольф.