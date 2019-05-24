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Партию Порошенко переименовали

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Партию Порошенко переименовали

Учредительный съезд партии «Европейская солидарность» (переименованной партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность») состоится в пятницу, 24 мая, сообщил народный депутат из фракции БПП Максим Саврасов.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», в ходе форума общественной организации «Солидарна справа громад» в пятницу в Киеве политолог Сергей Таран во время своего выступления предложил изменить название политической партии «БПП «Солидарность» на «Европейскую солидарность».

Затем партия «Европейская солидарность» и ОО «Солидарна справа громад» подписали меморандум об идеологическом сотрудничестве.

«Я везу этот меморандум на учредительный съезд партии, который состоится сегодня» сообщил депутат Саврасов на форуме.

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В меморандуме отмечается, что стороны — подписанты документа разделяют общие идеологические принципы, мировоззренческие ценности и имеют тождественное представление о будущем страны.

БПП, Европейская солидарность
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 49 минут назад

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Пятница, 24 мая 2019
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