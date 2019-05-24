Facebook готовится в 2020 году запустить собственную криптовалюту

Компания Facebook намерена запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в следующем году, в первом квартале 2020 года планируется создать систему цифровых платежей примерно в десятке стран. Об этом в пятницу сообщает вещательная корпорация BBC.
Планируется, что уже летом руководство американской компании представит более детальный план запуска собственной цифровой валюты. К концу года Facebook собирается проверить работу системы GlobalCoin в тестовом режиме.
По данным BBC, месяц назад глава Facebook Марк Цукерберг провел с руководителем Банка Англии Марком Карни встречу, на которой обсуждались возможности и риски, связанные с созданием криптовалюты. Руководство Facebook также обращалось за консультациями по вопросам правового регулирования к Министерству финансов США.
Многие пользователи давно ожидали вхождения Facebook на рынок финансовых услуг. В 2014 году компания наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.
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