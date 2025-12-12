Смілянський: За "Зимову підтримку" українці можуть замовити лікарські препарати через "Укрпошту"

АТ "Укрпошта" вдосконалює використання коштів за програмою "Зимова підтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень кожному українцю, та додає можливість замовити ліки та придбати продукти.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, тепер українці можуть замовити аптечні набори або окремі лікарські препарати за "Зимову підтримку" через "Укрпошту" — з доставкою до стаціонарного чи пересувного відділення в будь-якому населеному пункті країни.

На сайті "Укрпошта.Аптека" створено окремий розділ "Зимова підтримка 2025", де кожен охочий може заздалегідь підготувати власну аптечку.

Окрім цього, для зручності клієнтів "Укрпошта.Аптека" пропонує готові рекомендовані набори найнеобхідніших сезонних препаратів: "Від застуди", "Від температури", "Від нежитю", "Для спокійного сну", "При отруєнні", "Турбота про серце" та інші.

Кожен набір є гнучким до зміни — можна додавати або виключати позиції. Також доступне формування повністю індивідуальної аптечки з будь-яких препаратів, представлених на сайті. Обирайте один вид ліків чи замовляйте все одразу.

Різниця лише в оплаті:

ті, хто отримує "Зимову підтримку" через "Укрпошту", можуть оформити замовлення післяплатою і оплатити у відділенні під час отримання ліків.

якщо оформили "Зимову підтримку" через "Дію" — необхідно буде оплатити замовлення одразу на сайті карткою "Національний кешбек".

Окремо Смілянський звернув увагу щодо використання коштів "Зимової підтримки" для оплати відправлень із післяплатою.

"Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми "Зимова підтримка", окрім замовлень з "Укрпошта.Аптека", оплата післяплати карткою "Національний кешбек" буде недоступною", - наголосив очільник "Укрпошти".

Він додав, що водночас умови використання самої картки "Національний кешбек" не змінюються. Кошти "Зимової підтримки" й надалі можна витрачати в мережі АТ "Укрпошта" для оплати комунальних і поштових послуг (придбання марок тощо), передплати українських періодичних видань та товарів, в тому числі продуктів, українського виробництва.

Смілянський розповів, що станом на сьогодні вже понад 400 тисяч українців скористалися цією можливістю у відділеннях компанії.