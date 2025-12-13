Мінрозвитку відновлює роботу наглядової ради в Адміністрації морських портів України

Міністерство розвитку громад та територій видало наказ щодо відновлення роботи наглядової ради в Адміністрації морських портів України (АМПУ) та розпочало процедури з підготовки до її перезапуску та відбору нових членів, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба у п’ятницю.

"Вже підписано наказ щодо відновлення роботи наглядової ради та запуску необхідних процедур згідно порядку щодо відбору", – зазначив Кашуба під час заходу "Інфраструктурний день 2025" Європейської бізнес асоціації (ЄБА), передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі основні принципи діяльності нашого міністерства, і в тому числі підприємств, підпорядкованих нам, це прозорість та звітність. В рамках реалізації цього принципу взято курс на відновлення роботи наглядової ради Адміністрації морських портів та інших стратегічно важливих для нас підприємств морської галузі", - наголосив Кашуба.

За його словами, також заплановано проведення відкритого конкурсу на посаду керівника АМПУ, яку зараз очолює виконуючий обов’язки.

Міністерство розвитку громад та територій 20 листопада цього року оголосило про оновлення системи управління ключових держпідприємств морського та внутрішнього водного транспорту.

"Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ)", – зазначалось тоді в повідомленні.