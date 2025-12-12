Лише 36% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування

В Україні зафіксовано критичну точку в суспільних настроях: лише 36% опитаних громадян вважають, що справи в країні повністю або частково розвиваються у правильному напрямку. При цьому, головними проблемами українці називають корупцію, повільну допомогу у війні та руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє аналітичний центр "Ділова столиця", який спільно з New image group провів онлайн-опитування 1200 респондентів по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій) у період з 2 по 7 грудня 2025 року.

Згідно з результатами, судячи з відповідей респондентів, країна "зайшла у критичну точку". Лише 36% українців вважають, що справи "повністю або частково рухаються в правильному напрямку". Натомість 42% опитаних переконані, що "все йде в неправильному напрямку", а 22% не змогли відповісти.

"При цьому з Заходу на Схід відмінність між розумінням правильного і неправильного розвитку різко зростає", – зауважують в повідомленні

Перелік головних проблем, які хвилюють громадян, має наступні три пункти: