Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Лише 36% українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування

108

В Україні зафіксовано критичну точку в суспільних настроях: лише 36% опитаних громадян вважають, що справи в країні повністю або частково розвиваються у правильному напрямку. При цьому, головними проблемами українці називають корупцію, повільну допомогу у війні та руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє аналітичний центр "Ділова столиця", який спільно з New image group провів онлайн-опитування 1200 респондентів по всій Україні (окрім тимчасово окупованих територій) у період з 2 по 7 грудня 2025 року.

Згідно з результатами, судячи з відповідей респондентів, країна "зайшла у критичну точку". Лише 36% українців вважають, що справи "повністю або частково рухаються в правильному напрямку". Натомість 42% опитаних переконані, що "все йде в неправильному напрямку", а 22% не змогли відповісти.

"При цьому з Заходу на Схід відмінність між розумінням правильного і неправильного розвитку різко зростає", – зауважують в повідомленні

Перелік головних проблем, які хвилюють громадян, має наступні три пункти:

  • Корупція (73%);
  • Повільна допомога у війні (60%);
  • Руйнування інфраструктури (56%).
опитування
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 12 декабря 2025
Четверг, 11 декабря 2025
Среда, 10 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023