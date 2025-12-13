СЗРУ: Динаміка морського експорту російської нафти має тенденцію до обвалу

Динаміка морського експорту російської нафти має тенденцію до обвалу через обмеження можливості обходу санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Хоча росія продовжує нарощувати відвантаження сирої нафти, однак санкції і ринкові обмеження формують стійку негативну динаміку її морського експорту", - зазначили в СЗРУ.

Значна частина вантажів залишається в морі без розвантаження, а перевізники дедалі частіше застосовують зміну портів призначення та операції ship-to-ship для обходу обмежень.

За даними розвідки, обсяги "нафти на воді" зростають: із початку грудня 2025 року на танкерах накопичено близько 180 млн барелів російської сирої нафти, що на 28% більше, ніж наприкінці серпня, і є максимальним рівнем із 2022 року. Паралельно скорочуються експортні доходи: ціни на Urals у Балтійському регіоні знизилися до 41,16 дол., у Чорному морі – до 38,28 дол., а ESPO подешевшав до 52,36 дол. за барель.

Попит у країнах Глобального півдня також слабшає. Після санкцій США проти "Роснефти" й "Лукойлу" низка китайських та індійських нафтопереробних заводів посилила перевірки танкерів, що призводить до затримок і перенаправлення поставок. Часті зміни маршрутів і робота через посередників посилюють труднощі зі збутом.

Як зазначили у СЗРУ, перевантажені маршрути, накопичення нафти в морі і зростання ризиків для покупців сигналізують про структурне погіршення умов російського експорту.

"Логістика дорожчає, залежність від "тіньового" флоту посилюється, а ціновий тиск на російські сорти нафти зростатиме, ще більше обмежуючи можливості обходу санкцій" - підкреслиили у СЗРУ.