После возвращения из Украины министр энергетики США провел закрытую встречу с Трампом

После визита в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского министр энергетики США Рик Перри провел закрытую встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом свидетельствует расписание американского президента, передает Украинская правда.
В частности, Перри провел закрытую встречу с Трампом в четверг, 23 мая.
CNN пишет, что Трамп обратился к Перри, когда ему понадобился высокопоставленный чиновник, чтобы возглавить делегацию США на инаугурации Зеленского.
По возвращении из Киева, Перри сообщил Трампу о визите на закрытой встрече. О чем говорил американский президент и министр энергетики США не сообщается.
На встрече с Зеленским в Украине Перри заверил, что "США стремятся обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность Украины, а также поддержать ее суверенитет, территориальную целостность и продолжать реформирование".
После инаугурации 20 мая Перри провел двустороннюю встречу с новым президентом Украины, где передал ему послание от Трампа.
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