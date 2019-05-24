Арбитраж ООН рассмотрит возражения РФ на жалобу Украине в июне

Постоянный третейский суд в Гааге 10-14 июня проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Как сообщает Европейская правда, соответствующее заявление размещено на сайте суда.
«На слушаниях будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Российской Федерацией», — говорится в заявлении.
В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд своих устных аргументов.
Только вступительное заявление каждой стороны в первом раунде устных выступлений будет открытой для общественности. Затем слушания будет проходить в закрытом режиме.
Напомним:
Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года «с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».
В августе 2018-го суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.
Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.
Как отметили в МИД Украины, это отрицание явно неправильно толкует иск Украины.
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