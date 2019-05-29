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В Британии заморозили купленную иностранцами недвижимость на $101 млн

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В Британии заморозили купленную иностранцами недвижимость на $101 млн

В соответствии с решением Высокого суда Лондона владельцы трех домов в Лондоне общей стоимостью 80 млн фунтов стерлингов ($101 млн) не смогут считаться их владельцами, пока не станет точно известно, откуда они взяли деньги, чтобы их приобрести, сообщает агентство Bloomberg. Имена и гражданство владельцев домов не сообщаются. Известно, что управление недвижимостью осуществлялось через офшорную компанию, связанную с неким чиновником в иностранном государстве.

Судебное решение принято в соответствии с принятым год назад законом, целью которого является борьба с отмыванием денег путем приобретения дорогой недвижимости в Великобритании. В соответствии с ним полиции, чтобы заморозить активы, уже не надо доказывать, что владение стоимостью выше 50 тыс. фунтов стерлингов было куплено на полученные незаконным путем деньги. А самому владельцу придется доказывать законность своих действий.

За год новый закон применялся лишь однажды. В феврале 2018 года суд потребовал объяснить происхождение потраченных на недвижимость 22 млн фунтов стерлингов у бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева и его жены.

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Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан азербайджанским судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Во время выступления в суде прокурор заявил, что она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от МБА огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась безлимитными картами этого банка. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось.

недвижимость, Великобритания, отмывание денег
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