Войти
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
соседи
Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине
мирный процесс
РФ обвинила Германию и Францию в «потакании» Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

В Англии рухнули продажи жилой недвижимости

180
В Англии рухнули продажи жилой недвижимости

По данным британской налоговой службы, в октябре число сделок по купле-продаже жилой недвижимости в Англии упало на 33,4% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 66,8 тыс., что стало минимальным показателем для октября с 2008 года. Во всей Великобритании количество сделок упало до минимального уровня с 2012 года — 76,9 тыс., что на 28% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 52% меньше, чем в сентябре текущего года.

Эксперты объясняют столь резкое падение числа сделок с недвижимостью завершением периода действия налоговых льгот, введенных британскими властями для сделок с жилой недвижимостью. С июля 2020 по июнь 2021 года покупатели жилья в Англии и Северной Ирландии могли сэкономить на налогах до £15 тыс. при завершении сделки к июню 2021 года. С июля по сентябрь 2021 года покупатели могли сэкономить до £2,5 тыс.

Читайте также: Шольц будет избран новым канцлером ФРГ в начале декабря

За время действия налоговых льгот продажи жилой недвижимости в Англии и Северной Ирландии взлетели в несколько раз, поэтому эксперты ожидали спада покупательской активности в октябре.

недвижимость, Великобритания
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 ноября 2021
Вторник, 23 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016