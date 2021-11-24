В Англии рухнули продажи жилой недвижимости

По данным британской налоговой службы, в октябре число сделок по купле-продаже жилой недвижимости в Англии упало на 33,4% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 66,8 тыс., что стало минимальным показателем для октября с 2008 года. Во всей Великобритании количество сделок упало до минимального уровня с 2012 года — 76,9 тыс., что на 28% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 52% меньше, чем в сентябре текущего года.
Эксперты объясняют столь резкое падение числа сделок с недвижимостью завершением периода действия налоговых льгот, введенных британскими властями для сделок с жилой недвижимостью. С июля 2020 по июнь 2021 года покупатели жилья в Англии и Северной Ирландии могли сэкономить на налогах до £15 тыс. при завершении сделки к июню 2021 года. С июля по сентябрь 2021 года покупатели могли сэкономить до £2,5 тыс.
За время действия налоговых льгот продажи жилой недвижимости в Англии и Северной Ирландии взлетели в несколько раз, поэтому эксперты ожидали спада покупательской активности в октябре.
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