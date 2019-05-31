Новый флагманский смартфон Samsung будет без аудиоразъема и кнопок

Новый флагманский смартфон Samsung — Galaxy Note 10, выход которого ожидается в конце лета или начале осени — будет радикально отличаться от своих предшественников, а также большинства конкурентов. По информации «знакомого с планами Samsung» источника издания Android Police, смартфон лишится не только аналогового аудиоразъема (впервые в истории корейского бренда), но и боковых механических кнопок.

Вместо клавиш включения, регулировки громкости и клавиши вызова ассистента Bixby Samsung Galaxy Note 10 получит емкостные или чувствительные к нажатию сенсорные площадки. На эти зоны нанесут насечку или добавят выступы, чтобы они тактильно отличались от остального корпуса.

Аналогичный слух про Galaxy Note 10 появлялся в конце марта, однако теперь издание пишет, что радикальный редизайн флагмана Samsung подтверждён более достоверно. В случае, если слух окажется правдой, корейская компания серьезно рискует: наличие аудиоразъема, с подачи Apple исчезнувшего за последние годы из большинства флагманских смартфонов, было в глазах многих важным преимуществом аппаратов Galaxy S и Galaxy Note. Что касается замены кнопок на сенсорные площадки, такой эксперимент в прошлогоднем флагмане HTC U12+ привёл к катастрофическому снижению удобства использования.