Новый флагманский смартфон Samsung будет без аудиоразъема и кнопок

Новый флагманский смартфон Samsung — Galaxy Note 10, выход которого ожидается в конце лета или начале осени — будет радикально отличаться от своих предшественников, а также большинства конкурентов. По информации «знакомого с планами Samsung» источника издания Android Police, смартфон лишится не только аналогового аудиоразъема (впервые в истории корейского бренда), но и боковых механических кнопок.
Вместо клавиш включения, регулировки громкости и клавиши вызова ассистента Bixby Samsung Galaxy Note 10 получит емкостные или чувствительные к нажатию сенсорные площадки. На эти зоны нанесут насечку или добавят выступы, чтобы они тактильно отличались от остального корпуса.
Аналогичный слух про Galaxy Note 10 появлялся в конце марта, однако теперь издание пишет, что радикальный редизайн флагмана Samsung подтверждён более достоверно. В случае, если слух окажется правдой, корейская компания серьезно рискует: наличие аудиоразъема, с подачи Apple исчезнувшего за последние годы из большинства флагманских смартфонов, было в глазах многих важным преимуществом аппаратов Galaxy S и Galaxy Note. Что касается замены кнопок на сенсорные площадки, такой эксперимент в прошлогоднем флагмане HTC U12+ привёл к катастрофическому снижению удобства использования.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016