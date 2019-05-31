В Украину прибыла замена Йованович – не в статусе посла

В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин. Об этом сообщает дипломатическое учреждение.

«Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания приветствовали временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая 2019 года», — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Твиттере в пятницу.

По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Напомним, что чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу в этой должности 20 мая.