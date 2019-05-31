Парубий заявил об участии в выборах с «командой единомышленников»

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о своем участии во внеочередных парламентских выборах.

«Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне парламента», — сказал Парубий на съезде партии «Европейская солидарность» (переименованная партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность») в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он выразил убеждение, что для всего государства важно, «чтобы в будущем парламенте было достаточно депутатов, которых нельзя ни купить, ни запугать, которые будут стоять твердо и нерушимо на украинских позициях — на позициях украинской повестки дня».

Парубий подчеркнул, что эта команда будет вести Украину в ЕС и НАТО.

«Мы будем защищать украинские ценности... как наши бойцы защищают нашу независимость, ... так и мы сегодня стоим нерушимой стеной под флагами „Европейской солидарности“, чтобы каждый знал наши задачи и наши цели», — подчеркнул он.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля. Парубий прошел в Верховную Раду восьмого созыва по спискам партии «Народный фронт».