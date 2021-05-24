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США призвали Украину защитить земельную реформу от коррупции

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США призвали Украину защитить земельную реформу от коррупции

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала украинские власти принять дополнительные подзаконные акты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы.

«Дополнительные подзаконные акты должны приняты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии. В то время как мы быстро приближаемся ко дню открытия рынка сельскохозяйственных земель, важным является продолжающееся лидерство всех участников, включая международное сообщество», — сказала Квин на всеукраинском форуме «Украина 30. Земля» в Киеве в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что принятие закона о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель в прошлом году было важным шагом к принятию рыночных принципов, что даст собственникам земли больше гибкости в использовании имущества, которым они владеют.

«Мы приветствуем преданность президента этой важной реформе и с нетерпением ожидаем увидеть ее достижения после многих лет тупиковой ситуации», — добавила Квин.

Квин позитивно отметила принятие Верховной Радой в последние недели двух законов, важных для имплементации земельной реформы. В то же время, по ее словам, для обеспечения успеха земельной реформы, включая справедливую имплементацию, надо сделать большее.

«Законопроект, создающий частичные гарантии займов для мелких фермеров должен быть принят. Этот закон обеспечит, чтобы каждый украинец имел возможность участвовать в фермерском бизнесе», — пояснила она.

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Также временная поверенная обратила внимание на то, что, к сожалению, из-за противоречивых сообщений многие украинцы остаются скептически настроенными по отношению к тому, что земельная реформа обеспечит для них преимущества.

«Жизненно важно, чтобы собственники земли и громады знали свои права и как их защитить. Мы призываем правительство и медиа инициировать кампанию по информированию общественности для обеспечения понятной, точной информации», — отметила Квин.

Она заверила, что США, вместе с Европейским Союзом и партнерами из Мирового банка, готовы поддержать правительство Украины в имплементации земельной реформы, которая будет отвечать интересам всех украинцев.

США, земельная реформа, Кристина Квин
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