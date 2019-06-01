NASA заплатит трем компаниям $253,5 млн за доставку научного оборудования на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу назвало три компании, которым предстоит доставить научную и технологическую аппаратуру на Луну к лету 2021 года. Речь идет о подготовительном этапе программы под названием «Артемида», ставящей своей целью обеспечить высадку американских астронавтов на естественный спутник Земли к 2024 году.

Космическое ведомство США выделит компании Astrobotic из города Питтсбург (штат Пенсильвания) $79,5 млн на выполнение 14 рейсов к кратеру Озеро Смерти, расположенному в северо-восточной части видимой стороны Луны. Эту задачу планируется завершить к июлю 2021 года. Компания Intuitive Machines из Хьюстона (штат Техас) получит $77 млн на доставку пяти грузов к лунному морю Океан Бурь к июлю 2021 года. Orbit Beyond из Эдисона (штат Нью-Джерси) получит $97 млн на доставку четырех грузов к Морю Дождей в северо-западной части естественного спутника Земли к сентябрю 2020 года.

Все три компании разрабатывают спускаемые модули, предназначенные для освоения Луны. Им поставлена задача десантировать на поверхность естественного спутника Земли оборудование, предназначенное для научных исследований, навигации на месте, измерения уровня радиации и изучения степени воздействия человека и аппаратуры на Луну.

Космическое ведомство США уточнило, что планирует провести дополнительный тендер на право участия в программе коммерческих лунных грузов. К конкурсу будут допущены все действующие подрядчики этой программы NASA.

Напомним, NASA ранее объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется «Артемида». Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году.