Россия выводит своих военных из Венесуэлы

Российские специалисты, которые занимались подготовкой венесуэльских военных и обеспечением контрактов на поставку оружия корпорацией «Ростех», стали покидать страну. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, если не так давно в стране находились 1000 военных советников, то сейчас их осталось несколько десятков.
Собеседники американского издания объяснили отъезд специалистов отсутствием новых контрактов и предположением, что режим президента Николаса Мадуро из-за сложной экономической ситуации не сможет расплатиться по предыдущим поставкам.
WSJ указывает, что поскольку именно Россия гарантировала предотвращение иностранной интервенции в Венесуэле, отъезд советников ставит в непростое положение Мадуро. При этом у него действительно нет возможностей заплатить «Ростеху», сообщает издание.
Источник WSJ, близкий к российскому правительству, рассказал, что в «Ростехе» взвесили все за и против и пришли к выводу, что поддерживать Мадуро больше не имеет смысла, поскольку «сражение проиграно». Отсюда, например, решение не строить предприятие по производству автоматов Калашникова.
Источник WSJ рассказал также, что приезд в Венесуэлу в марте 99 военных советников из России (после этого Дональд Трамп потребовал от Москвы «убраться из Венесуэлы») был политическим сигналом, поскольку к этому времени в «Ростехе» уже склонялись к тому, чтобы свернуть сотрудничество с Каракасом.
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