Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.

Во-первых, средняя зарплата, рассчитываемая Держкомстатом, даже не средняя температура по больнице, потому что охватывает не всех работающих - всего 7,6 млн украинских граждан из 16,3 млн занятых, т.е. менее половины.

Во-вторых, Держкомстат считает среднюю зарплату, как среднюю арифметическую, а не медианную, как в других странах, что приводит к завышению показателя средней зарплаты в Украине.

В-третьих, повышение номинальной зарплаты происходит не из-за создания новых рабочих мест, инвестиций и повышения производительности, а по причине дефицита рабочей силы из-за массовой трудовой миграции.

В-четвертых, в структуре доходов, зарплата составляет меньше половины – 45%. Вторую половину составляет социальные выплаты – 37-40% и доходы самозанятых.

Если смотреть на реальный располагаемый доход, то доходы украинских граждан, с учетом инфляции, по сравнению с 2013 годом не увеличились, а сократились – на минус 12,4%. При том, что реальная зарплата, по сравнению с 2013, выросла на 6,3%.

В-пятых, в структуре расходов украинских граждан резко увеличились затраты на жилищно-коммунальные услуги – с 9% в 2013 до 18% в 2018. Так что, даже такой же доход, как в 2013 году не обеспечивает такой же уровень жизни.

Если же сравнить среднюю зарплату в Украине с другими странами, то увидим, что Украина существенно отстала даже от ближайших соседей - средняя зарплата в Украине в 1,4 раза меньше, чем в Беларуси, в 1,6 раза – чем в России, в 1,8 раза – чем в Польше и Словакии, в 3,3 раза – чем в Чехии.