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Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
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Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.

Во-первых, средняя зарплата, рассчитываемая Держкомстатом, даже не средняя температура по больнице, потому что охватывает не всех работающих - всего 7,6 млн украинских граждан из 16,3 млн занятых, т.е. менее половины.

Во-вторых, Держкомстат считает среднюю зарплату, как среднюю арифметическую, а не медианную, как в других странах, что приводит к завышению показателя средней зарплаты в Украине.

В-третьих, повышение номинальной зарплаты происходит не из-за создания новых рабочих мест, инвестиций и повышения производительности, а по причине дефицита рабочей силы из-за массовой трудовой миграции.

В-четвертых, в структуре доходов, зарплата составляет меньше половины – 45%. Вторую половину составляет социальные выплаты – 37-40% и доходы самозанятых.

Если смотреть на реальный располагаемый доход, то доходы украинских граждан, с учетом инфляции, по сравнению с 2013 годом не увеличились, а сократились – на минус 12,4%. При том, что реальная зарплата, по сравнению с 2013, выросла на 6,3%.

В-пятых, в структуре расходов украинских граждан резко увеличились затраты на жилищно-коммунальные услуги – с 9% в 2013 до 18% в 2018. Так что, даже такой же доход, как в 2013 году не обеспечивает такой же уровень жизни.

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Если же сравнить среднюю зарплату в Украине с другими странами, то увидим, что Украина существенно отстала даже от ближайших соседей - средняя зарплата в Украине в 1,4 раза меньше, чем в Беларуси, в 1,6 раза – чем в России, в 1,8 раза – чем в Польше и Словакии, в 3,3 раза – чем в Чехии.

Виктор Скаршевский, средняя зарплата
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Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Средняя зарплата растет, реальные доходы сокращаются

Средняя месячная зарплата в долларовом эквиваленте в марте 2019 года почти достигла уровня марта 2013 года - $385 март 2019 и $394 март 2013. Но, для измерения уровня жизни средняя зарплата в Украине – не очень объективный показатель.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
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Дефолт неизбежен

Мы едва покрываем стоимость кредитов МВФ, но даже близко не покрываем стоимость займов на рынке еврооблигаций и ОВГЗ. И основной недостаток в том, на фоне роста номинального ВВП, при отсутствии роста реального, вопрос спада это вопрос времени. Все начнётся с девальвации. Если вдруг произойдёт девальвация, то уровень долга легко перевалит за 100% и даже 150% ВВП. А тогда выплаты станут неподъёмными. И это будет дефолт.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О референдумах и геополитике

Удивляет инициатива главы администрации Президента про возможность референдума о договоренностях с Россией о мире, если в народе договоренности политиков будут восприняты неоднозначно. По такой логике можно провести референдум об учетной ставке или цене на газ. Очевидно, что в народе и то и другое воспринимается неоднозначно. Как и любые договоренности с РФ будут восприняты неоднозначно в такой неоднородной стране, как Украина. Инициатива главы администрации может свидетельствовать о неглубоком понимании причин военной агрессии России.
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