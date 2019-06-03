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Платежный баланс Украины в апреле сведен с дефицитом

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Платежный баланс Украины в апреле сведен с дефицитом

Согласно данным Национального банка Украины, импорт товаров в апреле рос более высокими темпами, чем их экспорт — 14,4% и 2,3% соответственно, в отличие от марта, когда экспорт товаров вырос на 7,5%, а их импорт — на 5,8%.

Текущий счет платежного баланса в апреле был почти сбалансированным и составил «минус» $8 млн, или 0,1% от ВВП.

За четыре месяца 2019 года дефицит текущего счета составил $388 млн, или 1% от ВВП.

Положительное сальдо первичных доходов в апреле составило $471 млн.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле составило $7 млн. Всего за четыре месяца 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $398 млн.

Финансовый счет в апреле 2019 года был практически сбалансированным: отток составил всего $38 млн. Приток средств в государственный сектор компенсировался оттоком средств в частном секторе. В целом за январь — апрель 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составил $682 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в апреле составил $290 млн. В реальный сектор было направлено 81% от общего объема прямых иностранных инвестиций. За четыре месяца этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $1,1 млрд. По состоянию на 1 мая 2019 года объем международных резервов составил $20,5 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $684 млн и было обусловено погашением евробондов на сумму $383 млн, а также ростом активов по статье «валюта и депозиты» на $283 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $288 млн и было обусловлено действием таких разнонаправленных факторов: увеличение чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $210 млн; увеличением объемов наличной валюты вне банков на $504 млн.

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За январь — апрель 2019 объемы наличной валюты вне банков увеличились на $1,2 млрд.

Чистый отток по операциям частного сектора в апреле 2019 года составил $643 млн, тогда как в апреле-2018 приток составлял $252 млн.

НБУ, платежный баланс
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