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«АТО - «Ангелы тебя оберегают» - спектакль Днепровского театра имени Шевченко в Торонто поразил канадскую публику

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«АТО - «Ангелы тебя оберегают» - спектакль Днепровского театра имени Шевченко в Торонто поразил канадскую публику

Кульминацией творческого визита Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко в Канаду стал спектакль-концерт «АТО — «Ангелы тебя оберегают». Спектакль — о буднях украинских воинов на Донбассе, о корнях войны с Россией: от казацких времен до событий Революции Достоинства, поясняет автор сценария и режиссер Игорь Кирильчатенко. Он — ветеран АТО, ушел на фронт добровольцем 2014 года. Воевал под Горловкой, получил контузию.

«Мы хотим показать этим концертом — и здесь, в Канаде, и у нас в Украине, что война не закончилась, война продолжается. Как бы вы это не называли — АТО, ООС, еще как-то... Это настоящая российско-украинская война. И наши ребята защищают свою землю. И мы приехали в Канаду, чтобы отблагодарить всех тех, кто помогал и продолжает поддерживать Украину, нашу армию», — отметил Игорь Кирильчатенко.

Зал на 250 мест был заполнен. Канадцы семьями пришли посмотреть игру днепровских актеров. Время от времени люди не сдерживали слез.

«В спектакле было несколько моментов, когда не сдерживаешь слез, были моменты, где я понял — еще эта рана открыта и болит», — делится гость из Эдмонтона Мирон Пыжик. Он приехал в Торонто специально на спектакль днепрян. — «Трудно это видеть в Украине, такое слышать со сцены. Но это все есть. И украинцы должны бороться. И мы, в Канаде, поддерживаем вас и хотим, чтобы все было хорошо».

«Очень талантливые актеры, талантливый балет, прекрасные голоса, — говорит зрительница Оксана Корнилова из пригорода Торонто — Миссиссаги. — Конечно, мы знаем больше о Киеве, Тернополе, о Крыме. А центр Украины очень мало представлен в Канаде. Это прекрасное начало, представить ядро ​​Украины здесь — Днепровский театр».

По завершению спектакля, украинские организации Канады передали 10 специальных колясок — ролейтор и wheelchair, для Днепровского военного госпиталя ВСУ. Оборудование уникально: и для транспортировки раненых, и для их реабилитации. Цена билета — 35 долларов — также своеобразный вклад в помощь украинской армии.

«Мы работаем системно на нужды украинских бойцов. В свое время мы отправляли в Украину и одежду, и товары первой необходимости. Даже тепловизоры. То, что необходимо, мы его здесь находим, покупаем и отправляем», — отметил канадский волонтер Ростислав Барсук, который был среди зрителей спектакля.

Полуторамиллионная община украинцев Канады систематически помогает своей родине. В 2015-м году на одном из благотворительных вечеров в пользу раненых воинов ВСУ собрали 100,000 долларов, вспоминает организатор гастролей в Канаде Василий Попадюк.

«Средства идут на лекарства, медицинское оборудование, визиты канадских врачей в украинские госпитали, реабилитацию раненых в Канаде», — отметил Попадюк.

Первый аероборт с военной помощью на сумму 11 миллионов долларов вылетел из Канады в Украину еще в ноябре 2014 года. Благодаря мощному украинскому лобби, представленному несколькими министрами в правительстве и мэрами крупных городов, Канада выражает бескомпромиссную позицию в отношении оккупации Крыма и Донбасса со стороны РФ. В 2019-м вновь усилила секторное давление на страну-агрессора.

В целом Канада уже предоставила более 100 миллионов долларов на обучение украинских военных, приобретение нелетальных средств обороны и реабилитацию раненых.

Творческий визит Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко в Канаду продлится до 5 июня. С аншлагами прошли спектакли театра на нескольких престижных фестивалях и в школах с украинским языком обучения.

«Сегодняшний спектакль был ключевым во время нашего визита в Канаду, — отмечает директор театра Оксана Петровская. — „Ангелы тебя оберегают“, по сути, новая украинская драматургия, которую мы стремились показать благодарному канадскому зрителю. А эта военная тематика — естественная для современного Днепра, потому что мы себя осознаем как прифронтовой город. В 200 километрах на восток — оккупированный Донецк».

Днепровский академический музыкально-драматический театр им. Шевченко основан 23 августа 1918 указом гетмана Украины Павла Скоропадского. Театр открыт премьерным спектаклем «Лесная песня» Леси Украинки. С 1927 года постоянное место размещения театра — город Днепр. На сцене театра выступали Лесь Курбас, Гнат Юра, Наталия Ужвий, Николай Садовский, Леонид Заднепровский, Лидия Кушкова. Среди современных актеров — ветераны войны на востоке Украины. Коллектив театра дал 5 концертов в зоне АТО и в местах дислокации ООС.

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С 2016 года театр возглавляет Оксана Петровская, заслуженная артистка Украины, ведущий мастер сцены, кавалер ордена «Князя Владимира Великого III степени», а с 2018 года Днепровский академический музыкально-драматический театр им. Шевченко имеет статус Национального. Театр — пока единственный в Днепре с исключительным украиноязычным репертуаром.

Визит Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко в Канаду проходит при поддержке Благотворительного Фонда «Солидарность».

театр, Канада, Игорь Кирильчатенко
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