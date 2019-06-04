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Apple представила новую версию iOS и компьютер Mac Pro

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Apple представила новую версию iOS и компьютер Mac Pro

В понедельник, 3 июня, американская Apple провела в Сан-Хосе (Калифорния) очередную Worldwide Developers Conference (WWDC, Всемирная конференция для разработчиков). Трансляция мероприятия велась на сайте Apple.

Apple рассказала о следующей версии своей операционной системы для iPhone — iOS13. Новая система должна будет на 30% быстрее разблокировывать экран с помощью Face ID, обновления новой ОС будут на 60% меньше по объему, а загрузка приложений будет занимать на 50% меньше времени.

В iOS13 будет доступен темный режим: при его выборе календарь, сообщения, заметки и различные приложения получат темный фон и новое цветовое оформление основных элементов.

Apple представила новую функцию авторизации в сторонних приложениях с помощью Apple ID, аналогичную функции авторизации через аккаунт в Facebook или Google. Для каждого приложения, в котором пользователь будет регистрироваться с ее помощью, Apple будет создавать отдельный почтовый ящик в своей системе, не привязанный к персональным данным конкретного человека. Этот электронный адрес после удаления приложения с устройства будет автоматически уничтожаться. Таким образом компания рассчитывает защитить данные своих пользователей, оградив доступ к ним для сторонних компаний.

Apple обновили голосового помощника Siri: при помощи обработки текста нейросетями интонации помощника стали более похожими на естественные человеческие.

Обновления коснулись также Memoji (мемодзи, настраиваемые анимированные эмоции, повторяющие движения лица пользователя). Теперь их можно кастомизировать, выбрать, как будут выглядеть их прическа, очки, макияж, улыбка (например, будет ли мемодзи носить брекеты, иметь клыки, как у вампира, или золотой зуб) и др.

Обновление операционной системы также получили часы Apple Watch. Благодаря ему пользователь сможет настраивать дизайн дисплея, а также прослушивать аудиокниги, пользоваться калькулятором и диктофоном.

В Apple Watch также появится приложение Apple Store с приложениями, созданными специально для часов.

В новых функциях для часов компания сделала акцент на возможности отслеживать физическую активность пользователя и различные показатели здоровья.

Apple также представила специальную операционную систему для планшета iPad (iPadOS), которая позволит открывать сразу несколько приложений на экране.

Еще корпорация представила новые модели системного блока и монитора для пользователей, чья профессия связана с работой с изображением, — Mac Pro. Стоимость устройства в США составит от $5999, дисплея — от $4999, они станут доступны осенью.

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За несколько дней до мероприятия агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что Apple готовится рассказать об обновлениях в операционных системах и новом подходе к приложениям, который заключается в том, чтобы сделать устройства более автономными. Ожидалось, что более независимыми от iPhone и iPad станут часы Apple (Apple Watch).

Компания также собиралась запустить три новых приложения для Mac — Music, TV и Podcasts (для прослушивания музыки, подкастов и просмотра видео), которые смогут заменить медиаплеер iTunes.

На презентации Apple рассказала о разрабатываемой компанией операционной системе Catalina для компьютеров и ноутбуков. В ней iTunes будет заменен тремя новыми сервисами — Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV, подтвердил слухи представитель компании. Об отказе от iTunes на других устройствах и операционных системах пока речи не идет.

Apple, iOS
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