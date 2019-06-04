Зеленский прибыл в Брюссель «давить на агрессора»

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит Зеленского после избрания его главой государства.
В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 16.30 по Киеву церемонией официального рукопожатия и фотографированием в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии Берлимон без заявлений для прессы.
После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 17.45 состоится совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.
В тот же день в 19.20 в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.
Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, по окончании ее президенты сделают заявления для прессы.
На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.
Сам Зеленский уже заявил, что во время переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе намерен обсудить вопрос продолжения давления на Россию с целью принуждения ее к миру.
«Призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти — ради детей», — написал Зеленский на своей странице в Фейсбук во вторник.
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