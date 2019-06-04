Полицейский с братом хулиганили и стреляли в киевлянина

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции, который вместе с братом из хулиганских побуждений травмировал из пистолета жителя Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инцидент произошел еще 6 апреля этого года в Дарницком районе Киева.

В частности, речь идет об инциденте с участием водителя квадроцикла.

По данным следствия, сотрудник полиции со своим братом, находясь на отдыхе в на столичном массиве Осокорки «из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью», травмировали мужчину.

«С применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического (несмертельного) действия, совершили хулиганские действия, которые выразились в нанесении телесных повреждений водителю квадроцикла», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас обоим объявлено о подозрении.

В ГБР добавляют, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что сегодня Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога пполицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.