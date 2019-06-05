Китай впервые провел запуск ракеты с морской платформы

Китай впервые в истории страны успешно запустил ракету-носитель со спутниками с морской платформы. Об этом сообщает China Daily в Twitter.

Согласно сообщению, ракета-носитель «Чанчжэн-11» стартовала с морской платформы в Желтом море в 12:06 по местному времени (07:06 по Киеву).

Всего ракета несла семь космических аппаратов: два экспериментальных спутника и пять коммерческих спутников.

Напомним, что в конце апреля китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» успешно вывела на орбиту два спутника «Тяньхуэй-2».