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Представители бизнеса рассказали об эффекте реформы эконалога

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Представители бизнеса рассказали об эффекте реформы эконалога

Принятие в Верховной Раде пакета законопроектов авторства народных депутатов Валерии Заружко и Максима Ефимова относительно возврата части экологического налога предприятиям-загрязнителям для проведения у них экологических мероприятий, позволит ощутимо минимизировать вредные выбросы с производств и существенно улучшит партнерство бизнеса и государства.

Об этом сообщил в комментарии для «Апострофа» председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

По его словам, в случае принятия проекта Заружко-Ефимова, инвестиции в решение экологических проблем, значительно усилятся.

«На сегодняшний день предприятия горно-металлургического комплекса самостоятельно инвестируют в природоохранные мероприятия не менее 3 млрд грн ежегодно. При этом уплачивают порядка 1 млрд эконалога в год. Если законопроект Заружко-Ефимова будет поддержан народными депутатами, то у предприятий появится ресурс порядка 700 млн грн, который они смогут дополнительно инвестировать в природоохранные мероприятия. Это было бы для них хорошим стимулом и в целом реальным примером государственно-частного партнерства. Примером того, что решение экологических проблем становится общей целью государства и бизнеса», — заявил эксперт.

В то же время автор проектов Валерия Заружко отмечает, что реформа эконалога — один из обязательных пунктов Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, то есть, изменения в этой отрасли поспособствуют дальнейшей европейской интеграции страны. По ее мнению, экологические инициативы не должны покидать список приоритетов государственной политики, в первую очередь, ради жизни и здоровья граждан.

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«Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, где об этом прямо говорится отдельным пунктом... Страна должна, наконец, позаботиться о жизни и здоровье граждан — ведь в Конституции именно они определены, как высшая ценность», — отмечает нардеп.

экология, эконалог
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