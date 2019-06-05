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Украина предложила в Минске снять блокаду с Донбасса

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Украина предложила в Минске снять блокаду с Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с неконтролируемых Киевом территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, пишет «Интерфакс-Украина».

«Предложение поступило от Кучмы (представителя Украины в ТКГ — Ред.), и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал Зайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».

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При этом Зайдик отметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017 стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Ранее сегодня полпред России в Контактной группе Борис Грызлов также информировал, что экономической подгруппе уже «дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса». По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.

Донбасс, блокада, ТКГ
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Среда, 5 июня 2019
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