Украина предложила в Минске снять блокаду с Донбасса

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с неконтролируемых Киевом территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Зайдик, пишет «Интерфакс-Украина».

«Предложение поступило от Кучмы (представителя Украины в ТКГ — Ред.), и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — сказал Зайдик журналистам в среду в Минске.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».

При этом Зайдик отметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017 стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Ранее сегодня полпред России в Контактной группе Борис Грызлов также информировал, что экономической подгруппе уже «дано поручение обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса». По его словам, в этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы.