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В NASA озвучили стоимость путевки на МКС для космических туристов

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В NASA озвучили стоимость путевки на МКС для космических туристов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках плана по коммерциализации Международной космической станции (МКС) с 2020 года предоставит возможность отправки на станцию космических туристов. Как заявил в пятницу в ходе состоявшейся в Нью-Йорке пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт, стоимость одной путевки составит почти $60 млн.

Для космических путешественников NASA предлагает краткосрочные миссии продолжительностью не более 30 дней. Полеты будут осуществляться дважды в год с помощью американских пилотируемых кораблей.

«Сейчас мы платим примерно по $80 млн за каждого нашего астронавта, в случае с программой коммерческих полетов цена будет ниже — примерно $58 млн», — сказал Джефф ДеВитт. По его словам, в конечном итоге цены будут устанавливать компании, осуществляющие доставку астронавтов на станцию — Boeing и SpaceX. При этом туристам придется платить NASA примерно по $35 тыс. за сутки нахождения на МКС.

Как отметила на пресс-конференции заместитель директора NASA по вопросам МКС Робин Гейтенс, сейчас на станции ведется в основном научно-исследовательская деятельность. План коммерциализации позволит частным компаниям использовать МКС в целях извлечения прибыли: заниматься производством, рекламой, маркетингом.

Предполагается, что это даст NASA возможность сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году. «Для NASA это не получение прибыли, но это покроет некоторые из наших расходов по содержанию станции», — пояснил Джефф ДеВитт.

Напомим, что российская сторона и американская компания Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году — на орбиту полетел Денис Тито. Всего в космосе по их контрактам на сегодняшний день побывали семь космических туристов (один — дважды). Последний полет по программе состоялся в сентябре 2009 году.

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В 2015 году в качестве туристки, также по контракту Роскосмоса и Space Adventures, должна была отправится в космос певица Сара Брайтман. Однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.

Роскосмос также ранее подписал новый контракт с Space Adventures на полет двух человек, которые до конца 2021 года отправятся на МКС на одном корабле.

НАСА, МКС
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