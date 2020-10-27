Войти
Трамп обвинил СМИ в умалчивании прогресса в борьбе с COVID-19
позиция
Трамп обвинил СМИ в умалчивании прогресса в борьбе с COVID-19
Разумков не исключил ротации в составе Кабмина
официально
Разумков не исключил ротации в составе Кабмина

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

NASA запланировало запуск Crew Dragon с экипажем на 14 ноября

403
NASA запланировало запуск Crew Dragon с экипажем на 14 ноября

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 ноября. Об этом в понедельник объявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA и SpaceX теперь намечают на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США (02:49 по Киеву 15 ноября — Ред.) запуск первого сменного экипажа к космической станции», — уточнило космическое ведомство Соединенных Штатов. NASA в октябре сообщало о планах следующего пилотируемого полета Crew Dragon к МКС в первой половине ноября.

В состав экипажа Crew-1 включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Читайте также: Гейтс не исключает, что первые вакцины от коронавируса будут неэффективными

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon на орбиту совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который регулярно доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

НАСА, МКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 октября 2020
Понедельник, 26 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство - это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику. Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами! Но это не так.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Биовойны мирового уровня

Похоже, нас ждет новая серия скандала вокруг биолабораторий, которые работают в проектах Министерства обороны США. Более того, судя по всему, Китай будет высказывать претензии в адрес США по поводу биолабораторий каждый раз, когда «торговая война» между Пекином и Вашингтоном будет переходить в горячую фазу.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Украина превращается в Бразилию

Грядущее Украины – киберпанк: некий антиутопический мир будущего, в котором точечное высокое технологическое развитие будет сочетаться с глубоким упадком в социальном устройстве в массе (разрушение госинститутов и падение материальных относительно высоких стандартов индустриального общества). Все идет к «бразилизации» страны - островки нормальной жизни, ориентированной на внешние рынки и обслуживание богатых граждан, в хаотической и упаднической вокруг экономической жизни большинства населения, ведущего преимущественно натуральное хозяйство.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016