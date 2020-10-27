NASA запланировало запуск Crew Dragon с экипажем на 14 ноября

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 ноября. Об этом в понедельник объявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA и SpaceX теперь намечают на 14 ноября в 19:49 по времени восточного побережья США (02:49 по Киеву 15 ноября — Ред.) запуск первого сменного экипажа к космической станции», — уточнило космическое ведомство Соединенных Штатов. NASA в октябре сообщало о планах следующего пилотируемого полета Crew Dragon к МКС в первой половине ноября.

В состав экипажа Crew-1 включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon на орбиту совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который регулярно доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».