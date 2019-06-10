Зеленский хочет уволить глав всех облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены.

«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены», — сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав ОГА.