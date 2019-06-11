В этом году в Украине гриппом переболели более пяти миллионов человек

В Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 гг гриппом и ОРВИ переболели около 5,4 млн человек, из них 64 человека умерли. Об этом сообщается в Информационном бюллетене по итогам эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019.

«В течение эпидемического сезона 2018/2019 (01.10.2018-19.05.2019) гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн. человек 65,3% из которых — дети до 17 лет. В течение эпидемического сезона гриппа унес жизни 64 украинцев, в частности, 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился за критического ухудшения состояния — на 6-й день болезни и позже», — говорится в бюллетене.

Отмечается, что эпидемический сезон гриппа и ОРВИ характеризовался средней интенсивностью и региональным распространением. «В циркуляции абсолютно доминировали вирусы гриппа типа A. С начала сезона против гриппа вакцинировано 161 543 человека (0,4% населения), доля детей среди привитых составляет 24%», — отмечается в бюллетене.