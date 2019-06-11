В этом году в Украине гриппом переболели более пяти миллионов человек

В Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 гг гриппом и ОРВИ переболели около 5,4 млн человек, из них 64 человека умерли. Об этом сообщается в Информационном бюллетене по итогам эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019.
«В течение эпидемического сезона 2018/2019 (01.10.2018-19.05.2019) гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн. человек 65,3% из которых — дети до 17 лет. В течение эпидемического сезона гриппа унес жизни 64 украинцев, в частности, 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа, 11 человек вообще не обращались за медицинской помощью, а каждый пятый обратился за критического ухудшения состояния — на 6-й день болезни и позже», — говорится в бюллетене.
Отмечается, что эпидемический сезон гриппа и ОРВИ характеризовался средней интенсивностью и региональным распространением. «В циркуляции абсолютно доминировали вирусы гриппа типа A. С начала сезона против гриппа вакцинировано 161 543 человека (0,4% населения), доля детей среди привитых составляет 24%», — отмечается в бюллетене.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016