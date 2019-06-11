Зеленский уволил глав 15 областей

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций.
Об этом он сказал на брифинге во вторник, передает УП.
«Сегодня поступила первая часть представлений об увольнении руководителей областных государственных администраций», — сказал Рябошапка.
По его словам, сейчас уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской (отстранен исполняющий обязанностей председателя ОГА), Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА .
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