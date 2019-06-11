Зеленский назначил временных руководителей 12 областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Соответствующие указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства.

Так, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской — Наталья Романова, Хмельницкой — Владимир Кальниченко, Тернопольской — Иван Крысак, Сумской — Вадим Акперов, Николаевской — Вячеслав Бонь.

Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской — Сергей Коваленко, Ивано-Франковской — Мария Савка, Запорожской — Элла Слепян, Закарпатской — Иван Дуран, Волынской — Александр Киричук.

Как сообщил ранее во вторник заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, глава государства уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА. В 12 из 15 названных Рябошапкой областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.